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Чи потрібно варити печериці перед приготуванням

12 лютого 2024 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Дізнайтеся, які гриби потрібно відварювати перед приготуванням
Гриби печериці. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Деякі люди думають, що перед смаженням всі гриби необхідно обов'язково попередньо відварювати, щоб вимочити шкідливі речовини, які потім зливаються у воду. Однак у разі шампіньйонів це правило не спрацює, адже вони готуються дуже швидко. При попередньому варенні майже половина корисних речовин і смаку грибів може піти у воду, що призведе до втрати їх характерного смаку.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Деякі гриби, такі як строчки звичайні, сироїжки та вовнянки рожеві, дійсно вимагають попереднього варення перед смаженням через вміст токсичних речовин.

Зокрема, попередньо слід відварювати:

  • строчки звичайні;
  • сироїжки;
  • вовнянки рожеві.
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Гриби печериці. Фото: Freepik

Більшість інших грибів, включаючи печериці, можна обсмажувати одразу, без попередньої обробки. Це відноситься також до гливи, лисичок, рижиків і сморчків.

Відварювання цих грибів перед смаженням може позбавити їх певної частини смаку, тому його краще уникати, за винятком, можливо, диких печериць, але і тут варто враховувати втрату смаку.

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Гриби гливи. Фото: Freepik

Також попередньо не варто відварювати:

  • гливи,
  • лисички,
  • рижики,
  • сморчки.

Чи можна смажити білі гриби без попереднього відварювання

Так, білі гриби можна смажити без попереднього відварювання. Білі гриби, також відомі як білі боровики або білі мацерати, мають відмінний смак і текстуру, і їх часто готують саме шляхом смаження.

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Лісні гриби. Фото: Freepik

Попереднє відварювання не потрібно, оскільки вони зазвичай досить м'які й готуються відносно швидко. Просто обріжте гриби, почистіть їх від бруду, наріжте за бажанням і обсмажуйте на сковороді з маслом або на грилі до готовності.

Раніше ми писали про рецепт французького омлету з грибною начинкою.

Також ми писали про рецепт закарпатських голубців з грибами та м'ясом.

їжа
рецепти
гриби
лайфхаки
печериці
білі гриби

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