Дізнайтеся, які гриби потрібно відварювати перед приготуванням

Чи потрібно варити печериці перед приготуванням
Деякі люди думають, що перед смаженням всі гриби необхідно обов'язково попередньо відварювати, щоб вимочити шкідливі речовини, які потім зливаються у воду. Однак у разі шампіньйонів це правило не спрацює, адже вони готуються дуже швидко. При попередньому варенні майже половина корисних речовин і смаку грибів може піти у воду, що призведе до втрати їх характерного смаку.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Деякі гриби, такі як строчки звичайні, сироїжки та вовнянки рожеві, дійсно вимагають попереднього варення перед смаженням через вміст токсичних речовин.
Зокрема, попередньо слід відварювати:
- строчки звичайні;
- сироїжки;
- вовнянки рожеві.
Більшість інших грибів, включаючи печериці, можна обсмажувати одразу, без попередньої обробки. Це відноситься також до гливи, лисичок, рижиків і сморчків.
Відварювання цих грибів перед смаженням може позбавити їх певної частини смаку, тому його краще уникати, за винятком, можливо, диких печериць, але і тут варто враховувати втрату смаку.
Також попередньо не варто відварювати:
- гливи,
- лисички,
- рижики,
- сморчки.
Чи можна смажити білі гриби без попереднього відварювання
Так, білі гриби можна смажити без попереднього відварювання. Білі гриби, також відомі як білі боровики або білі мацерати, мають відмінний смак і текстуру, і їх часто готують саме шляхом смаження.
Попереднє відварювання не потрібно, оскільки вони зазвичай досить м'які й готуються відносно швидко. Просто обріжте гриби, почистіть їх від бруду, наріжте за бажанням і обсмажуйте на сковороді з маслом або на грилі до готовності.
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