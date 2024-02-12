Дізнайтеся, які гриби потрібно відварювати перед приготуванням

Гриби печериці. Фото: Freepik

Деякі люди думають, що перед смаженням всі гриби необхідно обов'язково попередньо відварювати, щоб вимочити шкідливі речовини, які потім зливаються у воду. Однак у разі шампіньйонів це правило не спрацює, адже вони готуються дуже швидко. При попередньому варенні майже половина корисних речовин і смаку грибів може піти у воду, що призведе до втрати їх характерного смаку.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Деякі гриби, такі як строчки звичайні, сироїжки та вовнянки рожеві, дійсно вимагають попереднього варення перед смаженням через вміст токсичних речовин.

Зокрема, попередньо слід відварювати:

строчки звичайні;

сироїжки;

вовнянки рожеві.

Гриби печериці. Фото: Freepik

Більшість інших грибів, включаючи печериці, можна обсмажувати одразу, без попередньої обробки. Це відноситься також до гливи, лисичок, рижиків і сморчків.

Відварювання цих грибів перед смаженням може позбавити їх певної частини смаку, тому його краще уникати, за винятком, можливо, диких печериць, але і тут варто враховувати втрату смаку.

Гриби гливи. Фото: Freepik

Також попередньо не варто відварювати:

гливи,

лисички,

рижики,

сморчки.

Чи можна смажити білі гриби без попереднього відварювання

Так, білі гриби можна смажити без попереднього відварювання. Білі гриби, також відомі як білі боровики або білі мацерати, мають відмінний смак і текстуру, і їх часто готують саме шляхом смаження.

Лісні гриби. Фото: Freepik

Попереднє відварювання не потрібно, оскільки вони зазвичай досить м'які й готуються відносно швидко. Просто обріжте гриби, почистіть їх від бруду, наріжте за бажанням і обсмажуйте на сковороді з маслом або на грилі до готовності.

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