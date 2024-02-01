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Червона сочевиця з мʼясом яловичини за канадським рецептом

1 лютого 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисна страва з червоною сочевицею — відео рецепт
Червона сочевиця з мʼясом. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Червона сочевиця дуже корисна для нашого здоров'я. До того ж вона смачна та проста в приготуванні. Збережіть цей рецепт поживної страви

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться: 

  • сочевиця червона 300-400 г;
  • м'ясо яловичина 400-500 г; 
  • олія 3-4 ст.л;
  • томатна паста (або томати свіжі) 2-3 ст.л;
  • вода 1-2 склянки;
  • цибуля ріпчаста 1 шт;
  • морква 1 шт. 

Для маринування мʼяса:

  • кардамон; 
  • перець чилі; 
  • чорний перець; 
  • часник; 
  • куркума; 
  • імбир; 
  • сіль. 

Спосіб  приготування

Спочатку потрібно замаринувати м'ясо. 

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М'ясо в спеціях. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Потім мʼясо порізати на шматки та обсмажити на великому вогні до утворення скоринки.

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М'ясо на пательні. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Цибулю нарізати великими шматочками, додати до мʼяса і смажити 2-3 хвилини. 

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М'ясо на пательні. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Додати 1 склянку води, накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні 1-1,5 години.

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Червона сочевиця. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Моркву порізати, додати до мʼяса та продовжити тушкувати 15-20 хвилин.

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Готова страва. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Додати томатну пасту та сочевицю, тушкувати 20 хвилин до готовності сочевиці. 

Раніше ми писали про рецепт солянки з інгредієнтів, що залишилися після свят.

Також ми писали про антипохмільний курячий суп "кучерявий" за рецептом мами. 

Збережіть рецепт сирного супу, від якого всі в захваті. 

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сочевиця

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