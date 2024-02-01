Корисна страва з червоною сочевицею — відео рецепт

Червона сочевиця з мʼясом яловичини за канадським рецептом
Червона сочевиця дуже корисна для нашого здоров'я. До того ж вона смачна та проста в приготуванні. Збережіть цей рецепт поживної страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.
Вам знадобиться:
- сочевиця червона 300-400 г;
- м'ясо яловичина 400-500 г;
- олія 3-4 ст.л;
- томатна паста (або томати свіжі) 2-3 ст.л;
- вода 1-2 склянки;
- цибуля ріпчаста 1 шт;
- морква 1 шт.
Для маринування мʼяса:
- кардамон;
- перець чилі;
- чорний перець;
- часник;
- куркума;
- імбир;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно замаринувати м'ясо.
Потім мʼясо порізати на шматки та обсмажити на великому вогні до утворення скоринки.
Цибулю нарізати великими шматочками, додати до мʼяса і смажити 2-3 хвилини.
Додати 1 склянку води, накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні 1-1,5 години.
Моркву порізати, додати до мʼяса та продовжити тушкувати 15-20 хвилин.
Додати томатну пасту та сочевицю, тушкувати 20 хвилин до готовності сочевиці.
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