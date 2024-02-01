Корисна страва з червоною сочевицею — відео рецепт

Червона сочевиця з мʼясом. Фото: Freepik

Червона сочевиця дуже корисна для нашого здоров'я. До того ж вона смачна та проста в приготуванні. Збережіть цей рецепт поживної страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

сочевиця червона 300-400 г;

м'ясо яловичина 400-500 г;

олія 3-4 ст.л;

томатна паста (або томати свіжі) 2-3 ст.л;

вода 1-2 склянки;

цибуля ріпчаста 1 шт;

морква 1 шт.

Для маринування мʼяса:

кардамон;

перець чилі;

чорний перець;

часник;

куркума;

імбир;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно замаринувати м'ясо.

М'ясо в спеціях. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Потім мʼясо порізати на шматки та обсмажити на великому вогні до утворення скоринки.

М'ясо на пательні. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Цибулю нарізати великими шматочками, додати до мʼяса і смажити 2-3 хвилини.

М'ясо на пательні. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Додати 1 склянку води, накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні 1-1,5 години.

Червона сочевиця. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Моркву порізати, додати до мʼяса та продовжити тушкувати 15-20 хвилин.

Готова страва. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Додати томатну пасту та сочевицю, тушкувати 20 хвилин до готовності сочевиці.

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