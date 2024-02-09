Борщ з рибною консервою в томаті, так готують в Миколаєві, Одесі, Карпатах — відео рецепт

Борщ з бичками в томаті за карпатським рецептом
Рибний борщ – це не просто страва, це подорож у світ вишуканого смаку та неймовірних відчуттів. В кожній ложечці — крапля морської свіжості, а в кожному ковтку глибока насолода. Це твір, який поєднує в собі традиції та креативність, створений з любов’ю до їжі та бажання дарувати найкраще.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- бички в томаті 1 банка;
- борщова заправка 500 г;
- вода 3 л;
- капуста 400 г;
- картопля 500 г;
- часник 1 зуб.;
- перець духмяний;
- сіль 1 ч.л.;
- зелень.
Спосіб приготування
Для цього борщу підійдуть тільки бички в томаті.
Також для цього борщу будемо використовувати готову заправку з буряком.
В каструлю кладемо капусту та картоплю, готуємо до готовності картоплі. Також кладемо один зубчик часника, дві горошини духмяного перця, дві горошни чорного перця та сіль.
Потім до каструлі додаємо бурякову заправку.
Додаємо рибну консерву з бичків у томаті.
Все ретельно перемішати, довести до кипіння та додати свіжу зелень.
Борщ можна подавати одразу. За бажанням додаємо сметану.
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