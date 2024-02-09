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Борщ з бичками в томаті за карпатським рецептом

9 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Борщ з рибною консервою в томаті, так готують в Миколаєві, Одесі, Карпатах — відео рецепт
Борщ з бичками в томаті. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рибний борщ – це не просто страва, це подорож у світ вишуканого смаку та неймовірних відчуттів. В кожній ложечці — крапля морської свіжості,  а в кожному ковтку глибока насолода. Це твір, який поєднує в собі традиції та креативність, створений з любов’ю до їжі та бажання дарувати найкраще.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • бички в томаті 1 банка; 
  • борщова заправка 500 г;
  • вода 3 л;
  • капуста 400 г;
  • картопля 500 г;
  • часник 1 зуб.;
  • перець духмяний;
  • сіль 1 ч.л.;
  • зелень. 

Спосіб приготування 

Для цього борщу підійдуть тільки бички в томаті. 

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Бурякова заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

Також для цього борщу будемо використовувати готову заправку з буряком. 

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Бурякова заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

В каструлю кладемо капусту та картоплю, готуємо до готовності картоплі. Також кладемо один зубчик часника, дві горошини духмяного перця, дві горошни чорного перця та сіль. 

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Додавання капусти. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім до каструлі додаємо бурякову заправку. 

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Додавання заправки. Фото: YouTube @UkraineFood

Додаємо рибну консерву з бичків у томаті. 

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Бички в томаті. Фото: YouTube @UkraineFood

Все ретельно перемішати, довести до кипіння та додати свіжу зелень. 

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Приготування борщу. Фото: YouTube @UkraineFood

Борщ можна подавати одразу. За бажанням додаємо сметану. 

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Готовий борщ. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали про смачний борщ без мʼяса — рецепт від черкаських господинь. 

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Також ми писали про польський рецепт теплого салату з буряка.

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