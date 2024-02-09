Борщ з рибною консервою в томаті, так готують в Миколаєві, Одесі, Карпатах — відео рецепт

Борщ з бичками в томаті. Фото: YouTube @UkraineFood

Рибний борщ – це не просто страва, це подорож у світ вишуканого смаку та неймовірних відчуттів. В кожній ложечці — крапля морської свіжості, а в кожному ковтку глибока насолода. Це твір, який поєднує в собі традиції та креативність, створений з любов’ю до їжі та бажання дарувати найкраще.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

бички в томаті 1 банка;

борщова заправка 500 г;

вода 3 л;

капуста 400 г;

картопля 500 г;

часник 1 зуб.;

перець духмяний;

сіль 1 ч.л.;

зелень.

Спосіб приготування

Для цього борщу підійдуть тільки бички в томаті.

Бурякова заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

Також для цього борщу будемо використовувати готову заправку з буряком.

Бурякова заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

В каструлю кладемо капусту та картоплю, готуємо до готовності картоплі. Також кладемо один зубчик часника, дві горошини духмяного перця, дві горошни чорного перця та сіль.

Додавання капусти. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім до каструлі додаємо бурякову заправку.

Додавання заправки. Фото: YouTube @UkraineFood

Додаємо рибну консерву з бичків у томаті.

Бички в томаті. Фото: YouTube @UkraineFood

Все ретельно перемішати, довести до кипіння та додати свіжу зелень.

Приготування борщу. Фото: YouTube @UkraineFood

Борщ можна подавати одразу. За бажанням додаємо сметану.

Готовий борщ. Фото: YouTube @UkraineFood

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