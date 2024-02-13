Бюджетний, простий та швидкий пиріг до чаю — покроковий рецепт

Лимонний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний пиріг із найдоступніших інгредієнтів. Для приготування знадобиться лише 1 яйце. Можна випікати у формі для кексу. Для цього рецепту не знадобиться міксер чи кухонна машина, тісто можна перемішати виделкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

діаметр форми для запікання 20 см;

яйце 1 шт;

цукор 120 г;

ванільний цукор 10 г;

сіль;

лимон 1 шт;

олія без запаху 70 г;

молоко 200 г;

борошно 240 г;

розпушувач 10 г.

Спосіб приготування

Змішати яйце з щіпкою солі, цукром та ванільним цукром.

Цукор та яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати олію без запаху.

Цедра лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти цедру одного лимона та видавити сік із нього.

Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати молоко, борошно та розпушувач. Перемішати до однорідного стану.

Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вистелити дно форми пергаментом, змастити стінки форми вершковим маслом та посипати невеликою кількістю борошна. Вилити тісто у форму.

Лимонний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати пиріг 40-45 хвилин при 180 °C. Перевірити готовність пирога дерев'яною шпажкою вона повинна виходити без залишків сирого тіста.

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