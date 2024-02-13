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Бюджетний рецепт лимонного пирога — знадобиться всього одне яйце

13 лютого 2024 05:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний, простий та швидкий пиріг до чаю — покроковий рецепт
Лимонний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний пиріг із найдоступніших інгредієнтів. Для приготування знадобиться лише 1 яйце. Можна випікати у формі для кексу. Для цього рецепту не знадобиться міксер чи кухонна машина, тісто можна перемішати виделкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • діаметр форми для запікання 20 см;
  • яйце 1 шт;
  • цукор 120 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • сіль;
  • лимон 1 шт;
  • олія без запаху 70 г;
  • молоко 200 г;
  • борошно 240 г;
  • розпушувач 10 г.

Спосіб приготування

Змішати яйце з щіпкою солі, цукром та ванільним цукром.

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Цукор та яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати олію без запаху.

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Цедра лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти цедру одного лимона та видавити сік із нього.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати молоко, борошно та розпушувач. Перемішати до однорідного стану.

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Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вистелити дно форми пергаментом, змастити стінки форми вершковим маслом та посипати невеликою кількістю борошна. Вилити тісто у форму.

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Лимонний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати пиріг 40-45 хвилин при 180 °C. Перевірити готовність пирога дерев'яною шпажкою вона повинна виходити без залишків сирого тіста.

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