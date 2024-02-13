Бюджетний, простий та швидкий пиріг до чаю — покроковий рецепт

Бюджетний рецепт лимонного пирога — знадобиться всього одне яйце
Дуже смачний пиріг із найдоступніших інгредієнтів. Для приготування знадобиться лише 1 яйце. Можна випікати у формі для кексу. Для цього рецепту не знадобиться міксер чи кухонна машина, тісто можна перемішати виделкою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- діаметр форми для запікання 20 см;
- яйце 1 шт;
- цукор 120 г;
- ванільний цукор 10 г;
- сіль;
- лимон 1 шт;
- олія без запаху 70 г;
- молоко 200 г;
- борошно 240 г;
- розпушувач 10 г.
Спосіб приготування
Змішати яйце з щіпкою солі, цукром та ванільним цукром.
Додати олію без запаху.
Натерти цедру одного лимона та видавити сік із нього.
Додати молоко, борошно та розпушувач. Перемішати до однорідного стану.
Вистелити дно форми пергаментом, змастити стінки форми вершковим маслом та посипати невеликою кількістю борошна. Вилити тісто у форму.
Випікати пиріг 40-45 хвилин при 180 °C. Перевірити готовність пирога дерев'яною шпажкою вона повинна виходити без залишків сирого тіста.
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