Ідеальній вареники від шеф-кухаря — відео рецепт

Вареники з капустою та квасолею. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф кухар Євген Клопотенко розповів про рецепт прокачаних вареників з капустою та квасолею. Традиційна українська страва, яка сподобається всім.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

борошно — 400 г;

окріп — 220 мл;

олія — 2 ст.л.;

сіль — 1/2 ч.л.

Для начинки:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

олія;

капуста — 300 г;

квасоля біла — 100 г;

кмин — 1/3 ч.л.;

сіль.

Спосіб приготування

Спочтку потрібно приготувати тісто для вареників. До борошна додаємо сіль, окроп та рослинну олію. Все ретельно перемішати. Замісити тісто, накрити та залишити на 20 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер приготуємо начинку. Для цього потрібно обсмажити цибулю.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @klopotenko

До цибулі додаємо моркву. Потім додаємо капусту, все ретельно перемішати. Додати сіль та кмин.

Морква та капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Зварити квасолю та додати до начинки.

Приготуваня вареників. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер починаємо формувати вареники.

Приготуваня вареників. Фото: YouTube @klopotenko

Накладаємо начинку в тісто та формуємо вареник.

Вареники в каструлі. Фото: YouTube @klopotenko

Вареники варити в підсоленій воді протягом 5 хвилин. Подавати вареники зі смаженою цибулею.

Вареники з капустою та квасолею. Фото: YouTube @klopotenko

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