Ідеальній вареники від шеф-кухаря — відео рецепт

Автентичний рецепт українських вареників з капустою та квасолею від Клопотенка
Шеф кухар Євген Клопотенко розповів про рецепт прокачаних вареників з капустою та квасолею. Традиційна українська страва, яка сподобається всім.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- борошно — 400 г;
- окріп — 220 мл;
- олія — 2 ст.л.;
- сіль — 1/2 ч.л.
Для начинки:
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- олія;
- капуста — 300 г;
- квасоля біла — 100 г;
- кмин — 1/3 ч.л.;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочтку потрібно приготувати тісто для вареників. До борошна додаємо сіль, окроп та рослинну олію. Все ретельно перемішати. Замісити тісто, накрити та залишити на 20 хвилин.
Тепер приготуємо начинку. Для цього потрібно обсмажити цибулю.
До цибулі додаємо моркву. Потім додаємо капусту, все ретельно перемішати. Додати сіль та кмин.
Зварити квасолю та додати до начинки.
Тепер починаємо формувати вареники.
Накладаємо начинку в тісто та формуємо вареник.
Вареники варити в підсоленій воді протягом 5 хвилин. Подавати вареники зі смаженою цибулею.
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