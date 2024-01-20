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Автентичний рецепт українських вареників з капустою та квасолею від Клопотенка

20 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальній вареники від шеф-кухаря — відео рецепт
Вареники з капустою та квасолею. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шеф кухар Євген Клопотенко розповів про рецепт прокачаних вареників з капустою та квасолею. Традиційна українська страва, яка сподобається всім. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться: 

  • борошно — 400 г;
  • окріп — 220 мл;
  • олія — 2 ст.л.;
  • сіль — 1/2 ч.л.

Для начинки:

  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • олія;
  • капуста — 300 г;
  • квасоля біла — 100 г;
  • кмин — 1/3 ч.л.;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Спочтку потрібно приготувати тісто для вареників. До борошна додаємо сіль, окроп та рослинну олію. Все ретельно перемішати. Замісити тісто, накрити та залишити на 20 хвилин.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер приготуємо начинку. Для цього потрібно обсмажити цибулю. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @klopotenko

До цибулі додаємо моркву. Потім додаємо капусту, все ретельно перемішати. Додати сіль та кмин. 

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Морква та капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Зварити квасолю та додати до начинки. 

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Приготуваня вареників. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер починаємо формувати вареники. 

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Приготуваня вареників. Фото: YouTube @klopotenko

Накладаємо начинку в тісто та формуємо вареник. 

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Вареники в каструлі. Фото: YouTube @klopotenko

Вареники варити в підсоленій воді протягом 5 хвилин. Подавати вареники зі смаженою цибулею. 

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Вареники з капустою та квасолею. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем.

Також ми писали про рецепт смачної та швидкої вечері з картоплі та фаршу

Рецепт традиційної страви української кухні — "цибуляники". 

їжа
Євген Клопотенко
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вареники

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