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Ароматний рецепт торта "смерекова хата" — смачний та простий у приготуванні

16 лютого 2024 13:39
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати торт з тістом філо — рецепт з відео
Торт "смерекова хата". Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей торт готується дуже просто з готового тіста. Крем та вишні ідеально поєднуються та роблять цей десерт неперевершеним

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лариса Голуб

Вам знадобиться: 

  • вишня 400 г;
  • цукор 150 г;
  • кукурудзяний крохмаль 25 г.

Для трубочок:

  • тісто філо 300 г;
  • вершкове масло 100 г.

Для крема:

  • сметана 450 г;
  • цукрова пудра 100 г;
  • какао для присипки. 

Спосіб приготування 

Для начинки поєднуємо вишню з цукром та кукурудзяним крохмалем. 

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Цукор та вишні. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо на середній вогонь,  перемішуємо,  після закіпання проварюємо 1 хв.

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Вишнева начинка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Переливаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо охолонути. 

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Приготування трубочок. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Для трубочок тісто філо розрізаємо на 2 частини та кожен лист змащуємо розтопленим вершковим маслом, кладемо начинку та скручуємо (не туго).

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Трубочки з начинкою. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викладаємо на пергамент,  змащуємо вершковим маслом та ставимо в розігріту духовку до 180 °С на 20 хвилин.  Для крему поєднуємо сметану із цукровою пудрою,  все перемішуємо. 

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Приготування крема. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Кожен шар змащуємо кремом (викладаємо у формі хати). Посипаємо какао. Для того щоб тортик вийшов смачний, кладіть менше начинки та зробіть більше трубочок. 

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Готовий торт. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раніше ми писали про ідеальний рецепт крем для будь-якого торта.

Ще писали про рецепт класичного бісквіту, перевіреного роками — всього три інгредієнти.

Також ми писали про рецепт ароматного торта "Червоний оксамит" до Дня Св. Валентина.

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