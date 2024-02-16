Як приготувати торт з тістом філо — рецепт з відео

Ароматний рецепт торта "смерекова хата" — смачний та простий у приготуванні
Цей торт готується дуже просто з готового тіста. Крем та вишні ідеально поєднуються та роблять цей десерт неперевершеним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лариса Голуб.
Вам знадобиться:
- вишня 400 г;
- цукор 150 г;
- кукурудзяний крохмаль 25 г.
Для трубочок:
- тісто філо 300 г;
- вершкове масло 100 г.
Для крема:
- сметана 450 г;
- цукрова пудра 100 г;
- какао для присипки.
Спосіб приготування
Для начинки поєднуємо вишню з цукром та кукурудзяним крохмалем.
Ставимо на середній вогонь, перемішуємо, після закіпання проварюємо 1 хв.
Переливаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо охолонути.
Для трубочок тісто філо розрізаємо на 2 частини та кожен лист змащуємо розтопленим вершковим маслом, кладемо начинку та скручуємо (не туго).
Викладаємо на пергамент, змащуємо вершковим маслом та ставимо в розігріту духовку до 180 °С на 20 хвилин. Для крему поєднуємо сметану із цукровою пудрою, все перемішуємо.
Кожен шар змащуємо кремом (викладаємо у формі хати). Посипаємо какао. Для того щоб тортик вийшов смачний, кладіть менше начинки та зробіть більше трубочок.
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