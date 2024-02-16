Як приготувати торт з тістом філо — рецепт з відео

Торт "смерекова хата". Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Цей торт готується дуже просто з готового тіста. Крем та вишні ідеально поєднуються та роблять цей десерт неперевершеним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лариса Голуб.

Вам знадобиться:

вишня 400 г;

цукор 150 г;

кукурудзяний крохмаль 25 г.

Для трубочок:

тісто філо 300 г;

вершкове масло 100 г.

Для крема:

сметана 450 г;

цукрова пудра 100 г;

какао для присипки.

Спосіб приготування

Для начинки поєднуємо вишню з цукром та кукурудзяним крохмалем.

Цукор та вишні. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо на середній вогонь, перемішуємо, після закіпання проварюємо 1 хв.

Вишнева начинка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Переливаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо охолонути.

Приготування трубочок. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Для трубочок тісто філо розрізаємо на 2 частини та кожен лист змащуємо розтопленим вершковим маслом, кладемо начинку та скручуємо (не туго).

Трубочки з начинкою. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викладаємо на пергамент, змащуємо вершковим маслом та ставимо в розігріту духовку до 180 °С на 20 хвилин. Для крему поєднуємо сметану із цукровою пудрою, все перемішуємо.

Приготування крема. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Кожен шар змащуємо кремом (викладаємо у формі хати). Посипаємо какао. Для того щоб тортик вийшов смачний, кладіть менше начинки та зробіть більше трубочок.

Готовий торт. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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