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Антипохмільний курячий суп "кучерявий" за рецептом мами

1 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Відмінний суп, який впорається з похміллям — відео рецепт
Курячий суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний та простий курячий суп. Він досить легкий і відмінно підійде, як легка страва після свят.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • вода 2 л;
  • куряче м'ясо 300-400 г;
  • морква 1 шт. (80-100 г);
  • цибуля 1 шт;
  • яйце 2 шт;
  • картопля 4 шт;
  • лавровий лист 1 шт;
  • чорний перець 6-8 горошин;
  • сіль.

Спосіб приготування

Куряче м'ясо відварити до готовності. Зняти пінку з бульйону.

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Куряче м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати картоплю на кубики. Дуже дрібно нарізати цибулю. Додати цибулю та картоплю в бульйон.

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Нарізана цибулю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також додати лавровий лист та чорний перець горошком. Варити до готовності картоплі.

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Натерта морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти моркву на дрібній тертці та пасирувати на олії.

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Куряче м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати куряче м'ясо на порційні шматочки. Додати в бульйон моркву та м'ясо. Посолити за смаком.

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Додавання м'яса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати трохи води до яєць і перемішати виделкою. Додати яйця до супу. Дати закипіти та зняти з вогню.

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Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подати із зеленню та хлібом, намазаним вершковим маслом.

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Курячий суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт солянки з інгредієнтів, що залишились після свят.

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