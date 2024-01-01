Відмінний суп, який впорається з похміллям — відео рецепт

Антипохмільний курячий суп "кучерявий" за рецептом мами
Дуже смачний та простий курячий суп. Він досить легкий і відмінно підійде, як легка страва після свят.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- вода 2 л;
- куряче м'ясо 300-400 г;
- морква 1 шт. (80-100 г);
- цибуля 1 шт;
- яйце 2 шт;
- картопля 4 шт;
- лавровий лист 1 шт;
- чорний перець 6-8 горошин;
- сіль.
Спосіб приготування
Куряче м'ясо відварити до готовності. Зняти пінку з бульйону.
Нарізати картоплю на кубики. Дуже дрібно нарізати цибулю. Додати цибулю та картоплю в бульйон.
Також додати лавровий лист та чорний перець горошком. Варити до готовності картоплі.
Натерти моркву на дрібній тертці та пасирувати на олії.
Нарізати куряче м'ясо на порційні шматочки. Додати в бульйон моркву та м'ясо. Посолити за смаком.
Додати трохи води до яєць і перемішати виделкою. Додати яйця до супу. Дати закипіти та зняти з вогню.
Подати із зеленню та хлібом, намазаним вершковим маслом.
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