Відмінний суп, який впорається з похміллям — відео рецепт

Курячий суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний та простий курячий суп. Він досить легкий і відмінно підійде, як легка страва після свят.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

вода 2 л;

куряче м'ясо 300-400 г;

морква 1 шт. (80-100 г);

цибуля 1 шт;

яйце 2 шт;

картопля 4 шт;

лавровий лист 1 шт;

чорний перець 6-8 горошин;

сіль.

Спосіб приготування

Куряче м'ясо відварити до готовності. Зняти пінку з бульйону.

Куряче м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати картоплю на кубики. Дуже дрібно нарізати цибулю. Додати цибулю та картоплю в бульйон.

Нарізана цибулю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також додати лавровий лист та чорний перець горошком. Варити до готовності картоплі.

Натерта морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти моркву на дрібній тертці та пасирувати на олії.

Куряче м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати куряче м'ясо на порційні шматочки. Додати в бульйон моркву та м'ясо. Посолити за смаком.

Додавання м'яса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати трохи води до яєць і перемішати виделкою. Додати яйця до супу. Дати закипіти та зняти з вогню.

Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подати із зеленню та хлібом, намазаним вершковим маслом.

Курячий суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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