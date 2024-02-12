Як правильно варити спагетті —лайфхаки від Клопотенка

4 лайфхаки від Клопотенка, як варити спагетті
Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як правильно вибрати і приготувати спагетті, щоб вони вийшли ідеальними за структурою і за смаком. Спробуйте слідувати цим лайфхакам і ви почнете готувати спагетті по-новому.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- спагеті;
- вода;
- сіль.
Обирайте спагетті з твердих сортів пшениці
Коли наступного разу будете обирати спагеті, уважно прочитайте етикетку. Там повинно бути вказано, що паста виготовлена з твердих сортів пшениці.
У ній більше клейковини, це означає, що вона після приготування не буде злипатися, як паста з м'яких сортів, не буде розварюватися, а буде еластичною і більш смачною.
Використовуйте багато води
Для того щоб спагетті рівномірно зварилися і не злиплися, використовуйте достатню кількість води. Євген Клопотенко пропонує скористатися наступною пропорцією: на 100 г спагетти використовувати 1 літр води і 10 г солі. Цей спосіб вже неодноразово перевірений і довів свою ефективність.
Приготуйте власний соус
"Я дуже прошу вас забути про готові соуси і кетчупи. Жоден з них не дасть вам такого смаку, який ви отримаєте при приготуванні власного соусу", — сказав Клопотенко.
Ви можете використовувати свіжі томати в сезон або консервовані томати пелаті взимку. Досить трохи проварити томати з часником і сухими пряними травами, і ви отримаєте на диво смачну заправку для вашої пасти.
Додайте воду від варіння спагетті
Не поспішайте виливати воду від варіння спагетті. Ви можете додати її до соусу, щоб він став більш гладким, або просто додайте її разом з олією після того, як викладете спагетті на тарілку.
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