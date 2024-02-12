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4 лайфхаки від Клопотенка, як варити спагетті

12 лютого 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як правильно варити спагетті —лайфхаки від Клопотенка
Спагетті з соусом. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як правильно вибрати і приготувати спагетті, щоб вони вийшли ідеальними за структурою і за смаком. Спробуйте слідувати цим лайфхакам і ви почнете готувати спагетті по-новому. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться: 

  • спагеті;
  • вода; 
  • сіль. 

Обирайте спагетті з твердих сортів пшениці 

Коли наступного разу будете обирати спагеті, уважно прочитайте етикетку. Там повинно бути вказано, що паста виготовлена з твердих сортів пшениці.

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Різні спагетті. Фото: YouTube @klopotenko

У ній більше клейковини, це означає, що вона після приготування не буде злипатися, як паста з м'яких сортів, не буде розварюватися, а буде еластичною і більш смачною. 

Використовуйте багато води 

Для того щоб спагетті рівномірно зварилися і не злиплися, використовуйте достатню кількість води. Євген Клопотенко пропонує скористатися наступною пропорцією: на 100 г спагетти використовувати 1 літр води і 10 г солі. Цей спосіб вже неодноразово перевірений і довів свою ефективність. 

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Кастрюля з водою. Фото: YouTube @klopotenko

Приготуйте власний соус 

"Я дуже прошу вас забути про готові соуси і кетчупи. Жоден з них не дасть вам такого смаку, який ви отримаєте при приготуванні власного соусу", — сказав Клопотенко. 

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Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Ви можете використовувати свіжі томати в сезон або консервовані томати пелаті взимку. Досить трохи проварити томати з часником і сухими пряними травами, і ви отримаєте на диво смачну заправку для вашої пасти. 

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Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Додайте воду від варіння спагетті 

Не поспішайте виливати воду від варіння спагетті. Ви можете додати її до соусу, щоб він став більш гладким, або просто додайте її разом з олією після того, як викладете спагетті на тарілку. 

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Євген Клопотенко
лайфхаки
рецепти
шеф-кухар
гарнір
спагетті
макарони

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