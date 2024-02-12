Як правильно варити спагетті —лайфхаки від Клопотенка

Спагетті з соусом. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як правильно вибрати і приготувати спагетті, щоб вони вийшли ідеальними за структурою і за смаком. Спробуйте слідувати цим лайфхакам і ви почнете готувати спагетті по-новому.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

спагеті;

вода;

сіль.

Обирайте спагетті з твердих сортів пшениці

Коли наступного разу будете обирати спагеті, уважно прочитайте етикетку. Там повинно бути вказано, що паста виготовлена з твердих сортів пшениці.

Різні спагетті. Фото: YouTube @klopotenko

У ній більше клейковини, це означає, що вона після приготування не буде злипатися, як паста з м'яких сортів, не буде розварюватися, а буде еластичною і більш смачною.

Використовуйте багато води

Для того щоб спагетті рівномірно зварилися і не злиплися, використовуйте достатню кількість води. Євген Клопотенко пропонує скористатися наступною пропорцією: на 100 г спагетти використовувати 1 літр води і 10 г солі. Цей спосіб вже неодноразово перевірений і довів свою ефективність.

Кастрюля з водою. Фото: YouTube @klopotenko

Приготуйте власний соус

"Я дуже прошу вас забути про готові соуси і кетчупи. Жоден з них не дасть вам такого смаку, який ви отримаєте при приготуванні власного соусу", — сказав Клопотенко.

Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Ви можете використовувати свіжі томати в сезон або консервовані томати пелаті взимку. Досить трохи проварити томати з часником і сухими пряними травами, і ви отримаєте на диво смачну заправку для вашої пасти.

Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Додайте воду від варіння спагетті

Не поспішайте виливати воду від варіння спагетті. Ви можете додати її до соусу, щоб він став більш гладким, або просто додайте її разом з олією після того, як викладете спагетті на тарілку.

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