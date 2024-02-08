Рецепт пишних оладок на сковороді — відео

3 секрети пишних оладок на кефірі
Це простий рецепт оладок на кефірі. Ви дізнаєтесь три секрети їх приготування, завдяки яким вони завжди будуть пишними та повітряними і без неприємного присмаку соди.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кефір 250 мл;
- яйце 1 шт.;
- борошно 180-200 г (додайте частинами, контролюючи густоту тіста);
- цукор 2-3 ст. л.
- ванілін щіпка (за бажанням для аромату);
- сода 1/3-1/2 ч. л.;
- сіль;
- олія.
Спосіб приготування
Перший секрет пишності оладок: кефір має бути теплим або кімнатної температури, але в жодному разі не холодним із холодильника. У теплому середовищі реакція соди та кефіру проходитиме швидше та якісніше.
Змішати яйце із цукром, сіллю, за бажанням додати ванілін для аромату. Влити теплий кефір, перемішати. Частинами додати просіяне пшеничне борошно, замішуючи негусте тісто. Не додавайте занадто багато борошна, інакше оладки вийдуть "забитими", але й не дуже мало, щоб оладки не сильно розтікалися на сковороді.
Додати соду, добре перемішати. Готове тісто залишити при кімнатній температурі на 15 хвилин, щоб пройшла реакція соди та кефіру і спрацювала клейковина борошна, — це другий секрет пишних оладок.
Готове тісто в жодному разі не перемішуємо, щоб не зруйнувати легкість. Це третій секрет пишних оладок.
Акуратно викладаємо тісто ложкою на розпечену сковороду з олією. Смажимо до рум'яності під кришкою.
Готові оладки викладаємо на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.
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