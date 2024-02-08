Рецепт пишних оладок на сковороді — відео

Пишні оладки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Це простий рецепт оладок на кефірі. Ви дізнаєтесь три секрети їх приготування, завдяки яким вони завжди будуть пишними та повітряними і без неприємного присмаку соди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

кефір 250 мл;

яйце 1 шт.;

борошно 180-200 г (додайте частинами, контролюючи густоту тіста);

цукор 2-3 ст. л.

ванілін щіпка (за бажанням для аромату);

сода 1/3-1/2 ч. л.;

сіль;

олія.

Спосіб приготування

Перший секрет пишності оладок: кефір має бути теплим або кімнатної температури, але в жодному разі не холодним із холодильника. У теплому середовищі реакція соди та кефіру проходитиме швидше та якісніше.

Яйце та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати яйце із цукром, сіллю, за бажанням додати ванілін для аромату. Влити теплий кефір, перемішати. Частинами додати просіяне пшеничне борошно, замішуючи негусте тісто. Не додавайте занадто багато борошна, інакше оладки вийдуть "забитими", але й не дуже мало, щоб оладки не сильно розтікалися на сковороді.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати соду, добре перемішати. Готове тісто залишити при кімнатній температурі на 15 хвилин, щоб пройшла реакція соди та кефіру і спрацювала клейковина борошна, — це другий секрет пишних оладок.

Оладки на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готове тісто в жодному разі не перемішуємо, щоб не зруйнувати легкість. Це третій секрет пишних оладок.

Оладки на серветці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Акуратно викладаємо тісто ложкою на розпечену сковороду з олією. Смажимо до рум'яності під кришкою.

Готові оладки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готові оладки викладаємо на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.

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