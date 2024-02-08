Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow 3 секрети пишних оладок на кефірі arrow

3 секрети пишних оладок на кефірі

8 лютого 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт пишних оладок на сковороді — відео
Пишні оладки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це простий рецепт оладок на кефірі. Ви дізнаєтесь три секрети їх приготування, завдяки яким вони завжди будуть пишними та повітряними і без неприємного присмаку соди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір 250 мл;
  • яйце 1 шт.;
  • борошно 180-200 г (додайте частинами, контролюючи густоту тіста);
  • цукор 2-3 ст. л.
  • ванілін щіпка (за бажанням для аромату);
  • сода 1/3-1/2 ч. л.;
  • сіль;
  • олія.

Спосіб приготування

Перший секрет пишності оладок: кефір має бути теплим або кімнатної температури, але в жодному разі не холодним із холодильника. У теплому середовищі реакція соди та кефіру проходитиме швидше та якісніше.

null
Яйце та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати яйце із цукром, сіллю, за бажанням додати ванілін для аромату. Влити теплий кефір, перемішати. Частинами додати просіяне пшеничне борошно, замішуючи негусте тісто. Не додавайте занадто багато борошна, інакше оладки вийдуть "забитими", але й не дуже мало, щоб оладки не сильно розтікалися на сковороді.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати соду, добре перемішати. Готове тісто залишити при кімнатній температурі на 15 хвилин, щоб пройшла реакція соди та кефіру і спрацювала клейковина борошна, — це другий секрет пишних оладок.

null
Оладки на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готове тісто в жодному разі не перемішуємо, щоб не зруйнувати легкість. Це третій секрет пишних оладок.

null
Оладки на серветці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Акуратно викладаємо тісто ложкою на розпечену сковороду з олією. Смажимо до рум'яності під кришкою.

null
Готові оладки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готові оладки викладаємо на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків із курячим фаршем.

Ще писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

їжа
рецепти
лайфхаки
оладки
ідея для сніданку
тісто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі